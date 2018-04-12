فاروق الباز: مصر لا تزال في "الحضيض" ويجب التكاتف معها

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن مصر لا تزال في "الحضيض"، لافتا إلى أن مصر حدث بها انحطاط بشكل عام في مجالات عدة كالتعليم والصحة وغيرها خلال العقود الماضية.

وأضاف الباز خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "دي إم سي" أن مصر لابد وأن تبذل جهودا مكثفة وتخطط بشكل أكبر للنهوض بشعبها، لافتا إلى أنه على الحكومة مصارحة الشعب بكل الخطط لإعادة مصر إلى قامتها المستحقة.

وأشار إلى أن الشعب المصري كله عليه دور كبير في مساندة الدولة المصرية لأن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تبني الدولة وحدها.