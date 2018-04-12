جمال الغندور يعلق على ركلة جزاء ريال مدريد وطرد بوفون

أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن ركلة الجزاء التي احتسبت في الدقيقة الأخيرة من مباراة يوفنتوس وريال مدريد، حالة صعبة للغاية على أي حكم.

وأضاف الغندور في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الحالة صعبة جدا بالذات أنها في آخر دقيقة، لكن مش هنظر للتوقيت، وفي إهمال من بن عطية مدافع يوفنتوس، وأنا لو حكم المباراة كنت احتسبتها مثلما فعل الحكم".

وأكد الغندور أن بوفون حارس يوفنتوس تعرض للطرد نتيجة توجيه ألفاظ قاسية تجاه حكم المباراة وهذا السبب الوحيد لتوجيه البطاقة الحمراء له مباشرة.

كما أكد الغندور أن هدف يوفنتوس الثالث سليم، ولا يوجد اشتراك بين ماتويدي لاعب يوفنتوس، ونافاس حارس ريال مدريد بعد مطالبة الأخير باحتساب خطأ وإلغاء الهدف.

ونجح ريال مدريد في خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوز صعب بنتيجة 4/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.