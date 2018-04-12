استراتيجي: 12 هدفا أمام الهجمة العسكرية المحتملة على سوريا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بشن ضربات صاروخية على سوريا عقب الهجوم الكيماوي المفترض الذي اتهم الدولة السورية بشنه في الغوطة الشرقية.

بدورها سألت "الوطن" العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، عن الأهداف المحتملة التي ستكون في مرمى الهجمة الأمريكية على سوريا، حيث قال إن 12 هدفا ضمن بنك الأهداف التي من المتوقع أن تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المطارات العسكرية التي لا توجد بها قواعد روسية مثل مطار المزة، ما يعني أن أمريكا لن تستهدف طرطوس أو حميميم.

وأضاف راغب لـ"الوطن": "من ضمن الأهداف في مرمى النيران الأمريكية، مراكز البحوث ومراكز الاستخبارات، ووزارة الدفاع لكن ذلك سيتم بالتنسيق مع روسيا مثلما حدث في السابق حينما استهدفت الولايات المتحدة مطار الشعيرات، والقصور الرئاسية التي تعتبر هدفا مهما للغاية، والفرقة الرابعة السورية التي سيتم استهدافها بشكل موسع، ومقرات الأجهزة الأمنية التي تزعم الولايات المتحدة علاقتها بالهجمات الكيماوية، ومراكز السيطرة والتحكم والحرب الإلكترونية ومراكز الإشارة والاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي السوري وليس الروسي".