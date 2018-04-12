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الوطن

محمد صبحي: الشعب السوري يتعرض للقتل الآن تنفيذا لرغبات إسرائيل

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محمد صبحي: الشعب السوري يتعرض للقتل الآن تنفيذا لرغبات إسرائيل

محمد صبحي

علق الفنان محمد صبحي، على ما يحدث في الأراضي السورية، موضحًا أن الشعب السوري يُغتال الآن، ويمارس عليه ذات اللعبة التي لعبها المجتمع الدولي على العراق في السابق.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم"، على قناة "إل تي سي": "أنا مندهش وما يحدث هو اغتيال لسوريا تنفيذا لرغبات إسرائيل مع العلم أن ملف سوريا كان مع العراق في خطة بوش ولكن تم تأجيله".

وأشار إلى أن الصورة الكارثية بسوريا ينقصها مشهد واحد وهو استقبال السوريين الأمريكيين بالورود كما تم ذلك في العراق، لافتا إلى أن العرب مقصرين في حق سوريا التي هي حائط الصد الأخير بعد دمار العراق.

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