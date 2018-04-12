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الوطن

غدا.. خالد عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم مع "السينمائي المغربي"

منذ 5 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
غدا.. خالد عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم مع "السينمائي المغربي"

خالد عبدالجليل

يوقع الدكتور خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما، مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي المغربي، بحضور رئيس المركز صارم الفاسي الفاهري، بتكليف من وزير الثقافة والاتصال المغربي، بالإضافة إلى اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة إلى 17 أبريل الجاري، بمشاكة 62 فيلما في أقسام المسابقة الرسمية.   

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