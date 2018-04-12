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الوطن

سامح حسين: سعيد بتكريمي في "مسرح الجنوب"

اليوم AM 06:01
كتب: خالد فرج
سامح حسين: سعيد بتكريمي في "مسرح الجنوب"

سامح حسين

أبدى النجم الكوميدي سامح حسين سعادته بتكريمه في المهرجان المسرحي الثالث لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري والمقام في محافظة أسوان في الفترة من 23 إلى 28 أبريل الحالي برعاية وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حراء، محافظة وجامعة أسوان.

وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن سعادته بهذا التكريم لأكثر من سبب، الأول لأنه يأتي من شباب الجنوب أول مهرجان مسرحي يهتم بالشباب الموهوب في الجنوب المصري، أما السبب الثاني فبالرغم من أنه أحد أبناء محافظة القليوبية إلا أنه عاشق للصعيد وخاصةً أسوان التي زارها في عام 2002، بحسب قوله.

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