ضبط مسلة فرعونية قبل بيعها بمنفلوط في أسيوط

تمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط مسلة يشتبه في أثريتها، وفرد خرط بحيازة صاحب خلاطات خرسانية بقرية بني مجد بدائرة المركز.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها حيازة "ع. م. س"، 52 سنة، صاحب خلاطات خرسانية ومقيم بني مجد دائرة المركز لقطع أثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أعدت مأمورية، وبمداهمة مسكنه ضبط وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وقطعة لمسلة حجرية فرعونية يشتبه في أثريتها وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والقطعة الأثرية بقصد الاتجار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشته، وجارٍ العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.