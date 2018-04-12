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الوطن

أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في سوريا

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التطورات الأخيرة في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء.

ولفتت المصادر إلى أن الزعيمين تبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية قائلا، إن "الصواريخ قادمة".

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

 

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