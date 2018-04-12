حبس 3 مطاريد من عصابة "خط الصعيد" بتهمة قتل ضابط شرطة في قنا

قررت نيابة نجع حمادي، حبس 3 مسجلين خطر، ومتهمين في قتل الضابط محمدي رجب بمنطقة جبال "حمردوم وأبوحزام"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في تهم مقاومة سلطات وقتل وإصابة شرطين وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة وعدد من الطلقات النارية.

كان اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن القوات الأمنية المكلفة في جبل أبوحزام، أمس، من ضبط (هشام. م)و (نصرالدين. س) مقيمان أبوحزام، و(أشرف. م)، مقيم الجيزة، مسجلين خطر بحوزتهم بندقية "إسرائيلي" وبندقيتين آليتين، وطلقات نارية، لاتهامهم بالقتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة، في واقعة استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر ومجند، في اشتباكات بين الشرطة والعناصر الإجرامية الخطرة بجبل أبوحزام.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، محاصرة المنطقة الجبلية بقريتي "حمردوم وأبوحزام" بمركز نجع حمادي، للقبض على "المطاريد" من العناصر الإجرامية الخطرة، التي يقودها خط الصعيد "نور أبوحجازي".