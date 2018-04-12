"كاسبرسكي" تكشف عن هجمات تجسس لسرقة تركيبة الأدوية الثمينة  

كشف باحثون عاملون لدى "كاسبرسكي لاب" الشركة العالمية العاملة في مجال الأمن الإلكتروني، أدلة على ظهور توجّه جديد ومفاجئ، يتمثل بتوجيه عدد متزايد من الجهات التي تقف خلف التهديدات الإلكترونية المتقدمة نشاطاتها نحو مهاجمة قطاع الرعاية الصحية. ولاحظ خبراء كاسبرسكي لاب وجود البرمجية الخبيثة PlugX داخل أنظمة تقنية في شركات صيدلانية في فيتنام هدفها سرقة تركيبات لأدوية ثمينة فضلاً عن معلومات تجارية خاصة.

وتُعتبر برمجية PlugX الخبيثة أداة معروفة للدخول إلى الأنظمة عن بعد، وعادة ما يتم نشرها عن طريق هجمات التصيّد الموجّه، واكتشفت سابقاً في هجمات موجهة شُنّت على منظمات عسكرية وحكومية وسياسية.

واستُخدمت هذا الأداة من جهات ناطقة بالصينية تقف خلف عدد من التهديدات المستمرة المتقدمة، بينها Deep Panda، وNetTraveler، وWinnti. ووُجد في العام 2013 أن مجموعة Winnti، المسؤولة عن هجمات استهدفت شركات في قطاع الألعاب عبر الإنترنت، تستخدم برمجية PlugX منذ مايو من العام 2012. ومن المثير للاهتمام أن Winnti كانت أيضاً حاضرة في هجمات شُنّت على شركات صيدلانية، هدفت إلى سرقة شهادات رقمية من معدات طبية ومصنعي برمجيات.

وتسمح PlugX للمهاجمين بتنفيذ عمليات خبيثة على الأنظمة بدون تصريح أو موافقة من المستخدم، مثل نسخ الملفات وتعديلها وتسجيل الضغطات على لوحة المفاتيح وسرقة كلمات المرور وأخذ لقطات من شاشة المستخدم لرصد نشاطه. ويستخدم PlugX، كباقي برامج الدخول عن بُعد، لسرقة المعلومات الحساسة أو المربحة وتجميعها بشكل غير ملحوظ لأهداف خبيثة.

ويشير استخدام أدوات الدخول عن بُعد في الهجمات على الشركات الصيدلانية إلى اهتمام متزايد لدى الجهات الكامنة خلف التهديدات المستمرة المتقدمة باستغلال قطاع الرعاية الصحية من أجل تحقيق مصالحها الخبيثة.

وفي هذا السياق، قال يوري ناميستنيكوڤ، الباحث الأمني في كاسبرسكي لاب، إن وجود برمجية PlugX في شركات صيدلانية "يوضّح لنا وجوب خوض معركة أخرى مع مجرمي الإنترنت وضرورة حرصنا على الانتصار فيها".

وأضاف: "يتواصل نقل المعلومات الطبية الخاصة والشخصية من الملفات الورقية إلى أنماط رقمية داخل المؤسسات الطبية، وسط إهمال لأمن البنية التحتية التقنية في هذا القطاع، ما يغري المجرمين القابعين خلف التهديدات المستمرة المتقدمة بمواصلة البحث عن معلومات تتعلق بأحدث التطورات في صناعة الأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يثير قلقاً متزايداً لدى القطاع".

وتتضمن بعض أبرز نتائج العام 2017: وجود برمجيات خبيثة على حواسيب وخوادم في أكثر من 60 بالمئة من الشركات الصيدلانية، وتصدّرت الفليبين وفينزويلا وتايلاند لائحة الدول التي تعرّضت الأنظمة في شركات صيدلانية فيها لهجمات.

ويقترح خبراء كاسبرسكي لاب على الشركات اتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على أمن أنظمتهم التقنية، إزالة كل العُقد الشبكية التي تتعامل مع بيانات طبية من البوابات العامة والبوابات المؤمّنة، تحديث النظم البرمجية المثبتة على كل العُقد، بما فيها الخوادم، تلقائياً، من خلال أنظمة إدارة التصحيحات، وإجراء فصل بين الأجهزة على الشبكة، وتجنُّب ربط معدات طبية ثمينة بالشبكة المحلية الرئيسية، واستخدام حلول أمنية مثبتة مصممة للشركات مع تقنيات مضادة للهجمات الموجهة والاعتماد على المعلومات المتعلقة بالتهديدات، مثل Kaspersky Threat Management and Defense Solution، فهي قادرة على كشف الهجمات الموجهة المتقدمة وإيقافها من خلال تحليل أي شذوذ في حركة البيانات عبر الشبكة، وتمكين فرق الأمن الإلكتروني من إلقاء نظرة فاحصة على الشبكة، وأتمتة التعامل مع التهديدات.