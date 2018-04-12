تسجيل الدخول

الوطن

وزير المالية: نتخذ إجراءات لميكنة الضرائب والجمارك

منذ 27 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
وزير المالية: نتخذ إجراءات لميكنة الضرائب والجمارك

وزير المالية عمرو الجارحي

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن هناك إجراءات لميكنة الضرائب المصرية وميكنة الإقرارات الضريبية والجمارك، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أهداف واضحة لخفض عجز الموازنة لنحو 9.7%، خلال العام المالي الجاري مع تخفيضه بمعدل 4%، خلال العام المالي المقبل، حيث يصل إلى نحو 5.7%.

وأضاف الجارحي، أن هناك نحو 335 ألف متعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، مشيرا إلى وجود مقاومة شديدة من بعض الجهات الحكومية، لمنع تنفيذ منظومة ميكنة الحسابات الحكومية.

وأكد أن الوزارة واجهت مشكلات تقنية، لتنفيذ المشروع لكن المالية تغلبت عليها، ويعد نجاح هذا المشروع تكليلا لجهود جميع الجهات الحكومية على رأسها البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، لتفعيل مبادرة الشمول المالي.

أخبار متعلقة

عمرو الجارحي: نستهدف تحقيق 2% فائضا أوليا خلال العامين المقبلين

عمرو الجارحي: نستهدف تحقيق 2% فائضا أوليا خلال العامين المقبلين
عمرو الجارحي يلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة

عمرو الجارحي يلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة
عمرو الجارحي: تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الكهرباء

عمرو الجارحي: تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الكهرباء
صور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يشدد على إجراءات الصحة بمجزر المدينة

صور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يشدد على إجراءات الصحة بمجزر المدينة
استكمال إجراءات إقامة مركز لخدمات الاستثمار بالبحر الأحمر 

استكمال إجراءات إقامة مركز لخدمات الاستثمار بالبحر الأحمر 
وزير المالية: نسعى لمواجهة شبح البطالة وتحسين أوضاع المواطنين

وزير المالية: نسعى لمواجهة شبح البطالة وتحسين أوضاع المواطنين
وزير المالية: طرح سندات باليورو لتنويع مصادر التمويل

وزير المالية: طرح سندات باليورو لتنويع مصادر التمويل

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

إعادة انتخاب رئيس أذربيجان "الهام علييف" بغالبية 86% من الأصوات

إعادة انتخاب رئيس أذربيجان "الهام علييف" بغالبية 86% من الأصوات

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

اختيارات الوطن

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

الأكثر قراءة

عاجل