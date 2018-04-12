وزير المالية: نتخذ إجراءات لميكنة الضرائب والجمارك

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن هناك إجراءات لميكنة الضرائب المصرية وميكنة الإقرارات الضريبية والجمارك، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أهداف واضحة لخفض عجز الموازنة لنحو 9.7%، خلال العام المالي الجاري مع تخفيضه بمعدل 4%، خلال العام المالي المقبل، حيث يصل إلى نحو 5.7%.

وأضاف الجارحي، أن هناك نحو 335 ألف متعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، مشيرا إلى وجود مقاومة شديدة من بعض الجهات الحكومية، لمنع تنفيذ منظومة ميكنة الحسابات الحكومية.

وأكد أن الوزارة واجهت مشكلات تقنية، لتنفيذ المشروع لكن المالية تغلبت عليها، ويعد نجاح هذا المشروع تكليلا لجهود جميع الجهات الحكومية على رأسها البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، لتفعيل مبادرة الشمول المالي.