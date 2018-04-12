نائب رئيس المحافظين يدعو شعوب العالم للخروج من أجل الدفاع عن سوريا

قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب سوف يرسل بيان لسفارات كل الدول الغربية المهتمة بقضية سوريا والقضايا العربية، يوضح من خلاله خطورة شن حرب أمريكية على سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته ضرب سوريا بالصواريخ.

وأشار "أمين"، إلى أن شعوب العالم أصبحت أكثر وعيا بالكذب الأمريكي، متابعا: "أدعو شعوب العالم والشعوب العربية بالخروج من أجل الدفاع عن سوريا وفضح الكذب الأمريكي".

وأضاف نائب رئيس حزب المحافظين، أن أصحاب مشروع التقسيم يتخيلون أن مشروعهم لن يقف عند سوريا بل سيستمر لحين تحقيق مخططهم الأحمق، لافتا إلى أن الشعوب العربية كشفت خداعهم وكذبهم، وسيأتي يوم وتنتصر الشعوب على أصحاب مخططات التقسيم والتهويد والتدمير في العالم.