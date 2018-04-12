ضبط 10 أطنان دقيق مدعم وزيت في حملة لشرطة التموين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مدير إحدى محال المأكولات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر بقصد استخدامها في إعداد الوجبات، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بتكثيف الرقابة التموينية ومراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول.

وأفادت تحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة قيام "هاني. م" 42 سنة مسئول عن إحدى محال المأكولات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بإدارة المحل المُشار إليه "بدون ترخيص" ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المحل بقصد استخدامها في إعداد الوجبات بالمطعم عمله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته 7,400 طن زيت طعام،3 أطنان دقيق، 100 زوج طيور، 441 كيلو مواد غذائية مختلفة جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها في إعداد الوجبات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.