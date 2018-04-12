"المالية": نظام الميكنة الجديد مصري 100%

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة لم تستعن بأي شركات برمجة عالمية، فالنظام الإلكتروني لميكنة الحسابات الحكومية مصري 100%، ونجاح تطبيقه بدون مساعدة من أي من الشركات الأجنبية أثار دهشة شركات البرمجيات الأجنبية.

وأضاف الجارحي، أنه تم تدريب الموظفين على النظام الجديد عن طريق إقامة ورش عمل، مشيرًا إلى أن 700 مدرب درّبوا أكثر من 11 ألف موظف على استخدام النظام الإلكتروني.

جاء ذلك في أثناء مؤتمر "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، الذي تنظمه وزارة المالية، اليوم، بالتعاون مع شركة E-Finance.