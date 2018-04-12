204 طلاب وطالبة بجامعة القناة يؤدون الاختبارات التأهيلية للتوظيف

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع المعهد المصرفي، الاختبار التأهيلي للدخول في برنامج التدريب من أجل التوظيف، منحة تابعة للبنك المركزي المصري، ويقدمها المعهد المصرفي، طبقا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد، برعاية من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن 204 طلاب وطالبة من الفرقة الـ4 بالكليات المختلفة أو خريجي الـ3 سنوات السابقة، سيخضعون لاختبار إلكتروني لتحديد مستواهم باللغة الإنجليزية، ومعدل الذكاء، وفي حالة اجتيازه هذا تجرى مقابلة شخصية للناجحين منهم، يحصل بعدها مجتازوه علي برنامج تدريبى مكثف مدته 140 ساعة في المهارات المصرفية، بالمعهد المصرفي، على أن تعتمد نتيجة الدورة من البنك المركزي المصري.