تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة: انطلاق احتفالات دير جبل الطير مايو المقبل

منذ 8 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة: انطلاق احتفالات دير جبل الطير مايو المقبل

أقباط داخل كنيسة دير جبل الطير

أعلنت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، عن إقامة الاحتفال السنوي بدير العذراء المعروف بدير جبل الطير التابع للمطرانية، في الفترة من 10 إلى 17 مايو المقبل، وذلك تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وكانت الكنيسة، انتهت من إقامة استراحة من الناحية القبلية للكنيسة الأثرية بدير جبل الطير  وذلك لخدمة الزائرين بعيدا عن حرم الدير الأثري.

ويعد دير جبل الطير، مزار ديني يفد إليه أكثر من مليوني زائر سنويًا ما بين مسيحيين ومسلمين، وهو يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، ويضم الدير، الواقع أمام مركز سمالوط، كنيسة "السيدة العذراء"، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وبداخلها "المغارة" التي اختبأ فيها "المسيح" طفلاً، وأمه "مريم" هربًا من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

أخبار متعلقة

رئيس "المصريين الأحرار" يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

رئيس "المصريين الأحرار" يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة
بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة

بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة
بالفيديو| الكنيسة تطلق مجموعة من الحلقات بمناسبة مئوية مدارس الأحد

بالفيديو| الكنيسة تطلق مجموعة من الحلقات بمناسبة مئوية مدارس الأحد
الكنيسة: "أربعين" الأنبا فام أول قداس في كاتدرائية دير "يسَّي" بطما

الكنيسة: "أربعين" الأنبا فام أول قداس في كاتدرائية دير "يسَّي" بطما
الكنيسة عن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية: يجب الحفاظ على جسد الإنسان

الكنيسة عن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية: يجب الحفاظ على جسد الإنسان

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

الرئيس البرتغالي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نبدأ دورة علاقات جديدة

الرئيس البرتغالي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نبدأ دورة علاقات جديدة

اختيارات الوطن

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

الأكثر قراءة

عاجل