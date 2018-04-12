الكنيسة: انطلاق احتفالات دير جبل الطير مايو المقبل

أعلنت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، عن إقامة الاحتفال السنوي بدير العذراء المعروف بدير جبل الطير التابع للمطرانية، في الفترة من 10 إلى 17 مايو المقبل، وذلك تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وكانت الكنيسة، انتهت من إقامة استراحة من الناحية القبلية للكنيسة الأثرية بدير جبل الطير وذلك لخدمة الزائرين بعيدا عن حرم الدير الأثري.

ويعد دير جبل الطير، مزار ديني يفد إليه أكثر من مليوني زائر سنويًا ما بين مسيحيين ومسلمين، وهو يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، ويضم الدير، الواقع أمام مركز سمالوط، كنيسة "السيدة العذراء"، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وبداخلها "المغارة" التي اختبأ فيها "المسيح" طفلاً، وأمه "مريم" هربًا من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.