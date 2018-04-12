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الوطن

الإثنين.. بدء دورة جديدة لـ"كورس المشورة" في إيبارشية أخميم

منذ 19 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الإثنين.. بدء دورة جديدة لـ"كورس المشورة" في إيبارشية أخميم

أحد كورسات المشورة الكنسية

أعلنت إيبارشية أخميم وساقلته للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، عن بدء دورة تدريبية جديدة لـ"كورس المشورة" لإعداد المتقدمين لسر الزيجة بالمطرانية اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق 16 إبريل الجاري ولمدة أربعة أيام.

وأشارت المطرانية، إلى أن هذه الدورة إجبارية للشباب من الجنسين "المخطوبين والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا" لاستخراج تصريح الزواج من المطرانية، طبقا لقرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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