السيسي: بحثنا نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر والبرتغال

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتميز بالتعاون.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مشترك اليوم، بالجهود التي بذلت والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين، موضحًا أنه تم بحث نتائج الاجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر والبرتغال التي عقدت في أكتوبر 2017.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استمرار العمل الوثيق للارتقاء بالعلاقات الثنائية وسرعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تضافر الجهود بين مصر والبرتغال في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد السيسي، أنه عبر عن تقديره للمواقف البرتغالية الداعمة لمصر في الاتحاد الأوروبي.