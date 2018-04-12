"تعميق جذور الثقافة" في لقاء الشعوب بـ"آداب حلوان"

نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة سهير عبدالسلام عميدة الكلية لقاء الشعوب، الذي بدأ بالسلام الجمهوري.

وعبر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن فخره بالطلاب أقسام لغات الكلية، مضيفا "اليوم فرصة حقيقة لهؤلاء الطلاب ليظهروا مهارتهم المتفردة في اللغات أمام الدبلوماسين والسفراء من البلدان الأجنبية".

وأوضح أن جامعة حلوان تنفرد بعدة برامج متميزة منها برنامج ماجستير اللغة الفرنسية وآدابها، مشيرا إلى أن اللقاء رسالة إلى العالم بأن الجامعات المصرية منارة للثقافات والحضارات والفنون، والمشاركة في المعلومات والمعرفة بين الثقافات المختلفة.

وتابع أن اللقاء يعتبر فرصة حقيقية لتبادل الثقافات من خلال "العروض الفنية والملابس وتناول أطعمة البلدان الناطقة باللغات التي يدرسها الطلاب"، موضحا أن التواصل بين الثقافات يساعد على فهم كيفية تصرف الأشخاص المنتمون لدول وثقافات مختلفة مع العالم المحيط بهم وكيفية التواصل والتفاهم.

وأعربت الدكتور سهير عبدالسلام عميدة كلية الآداب، عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمع بين مختلف الشعوب، مضيفة "هذه فرصة حقيقة لتبادل الخبرات لطلاب الأقسام بالكلية، ومع اختلاف الثقافات المختلفة تسعى الجامعة لمساعدة الطلاب الذين يدرسون كل اللغات في لقاء مع ثقافات جميع الأمم".

وقدمت عضو الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، الشكر للجميع على استضافتها في جامعة حلوان، مؤكدة أن قسم اللغة الألمانية بكلية الأداب بالجامعة يعد من أكبر الاقسام على مستوى مصر الذي يقوم بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، مشيرة إلى أن الهيئة قدمت منحًا لبعض الطلاب من قسم اللغة الألمانية بالكلية لزيارة البرنامج الصيفي في الجامعات الألمانية.

وأكد المستشار الإيطالي، أن إيطاليا لديها برنامج ثقافي لدعم الشعوب المطلة على البحر المتوسط والاهتمام بدراسة اللغة الإيطالية في مصر.

وأثنى سفير دولة بيرو على اهتمام كلية الآداب بتعليم اللغات لتعميق جذور الثقافة بين الشعوب من خلال دعم أواصل التعاون لتبادل الثقافات.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم عروض فنية من طلاب أقسام اللغات "الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية، الفرنسية، الصينية، العربية" بالزي الفلكلوري وتقديم الوجبات الشعبية للبلاد المشاركة في ملتقي الشعوب.