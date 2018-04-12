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الوطن

ثالث طائرة أمريكية تتجسس اليوم على القواعد الروسية في سوريا

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
ثالث طائرة أمريكية تتجسس اليوم على القواعد الروسية في سوريا

صورة أرشيفية

نفذت طائرة استطلاع أمريكية ثالثة من طراز "بوسيدون P-8A" المضادة للغواصات، اليوم الخميس، تحليقات تجسسية طويلة قبالة سواحل سوريا.

وحلّقت الطائرة الأمريكية في الأجواء المحاذية لسماء قاعدتي حميميم الجوية، وطرطوس البحرية الروسيتين في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الروسية.

وجاء في بيانات صدرت عن مواقع غربية تتابع تحركات الطائرات الحربية، أن طائرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية تحمل الرقم "168439"، انطلقت من القاعدة البحرية الجوية في سيغونيلا جنوبي صقليا في إيطاليا ونفذت تحليقا استطلاعيا دام ساعتين تقريبا قرب الساحل السوري في منطقة القاعدتين الروسيتين، وعادت بعد ذلك إلى قاعدتها.

وفي وقت سابق من اليوم نفذت طائرتان أمريكيتان من نفس الطراز تحملان الرقمين 168849 و168431 تحليقات استطلاعية على مدى عدة ساعات فوق البحر المتوسط قبالة الساحل السوري.

 

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