17 أبريل.. تواصل عرض "قضية دهب الحمار" بقصر ثقافة دمياط

تواصل فرقة دمياط القومية المسرحية، بروفات العرض المسرحي "قضية دهب الحمار" للموؤلف سعيد حجاج، والمخرج سمير زاهر، استعدادًا لافتتاح العرض على مسرح قصر ثقافة دمياط، 17 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يستمر العرض إلى آخر الشهر.

وقال المخرج سمير زاهر لـ"الوطن"، إن العمل كوميديا نقدية مفتوحة، ونص المسرحية في قالب حكاية شعبية، تحاكي الواقع فيما يحدث من انشقاق وانقسام بالوطن العربي، لكنها لا تطرح قضايا سياسية مباشرة، والعمل يحمل عدة تفاسير منها اجتماعية، أو فلسفية، أو سياسية، حسب خلفية المتلقى.

وتابع: "النص يحمل رسالة تقول أنه عندما تطغى المصالح الشخصية على المصالح العامة، تكون هناك فرصة لدخول العدو للتمكن من مكاسب على حساب البلاد، ومن هنا تضيع فيها الأوطان، قصدت ألا أحدد المكان والزمان في العمل لتصبح الحكاية قديمة جديدة في الوقت ذاته".