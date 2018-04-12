وكيل"صحة النواب": مصر الأولى عربيا في التجارب الإكلينكية غير الشرعية

قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر هي الدولة الأولى عربيا في التجارب الإكلينكية غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمد العماري، والمخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، بحضور الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة.

وتضمن مشروع القانون، في مواد إصداره، 3 مواد لتقرير العمل بأحكام القانون في شآن البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى داخل مصر، وتحدد الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية، وتضمنت المادتين 8 و9 تنظيما لإنشاء، وتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ومنح الشخصية الاعتبارية.

ومن اختصاصاته وإعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة لأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الانسان والمراجعة النهائية للمخططات البحثية والمراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية وفحص الشكاوى.