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الوطن

القضاء يبقي المرشح لرئاسة إقليم كاتالونيا مسجونا

منذ 8 دقيقة
كتب: أ ف ب
القضاء يبقي المرشح لرئاسة إقليم كاتالونيا مسجونا

جوردي سانشيز

رفضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الخميس، السماح لجوردي سانشيز، المرشح لرئاسة إقليم كاتالونيا والمؤيد للاستقلال، بحضور النقاش تمهيدا لتنصيبه المقرر الجمعة، علما أنه مسجون قرب مدريد.

وأعلنت المحكمة في بيان ان القاضي بابلو لارينا رفض منح جوردي سانشيز اذنا بالخروج.

كان سانشيز، الرئيس السابق "للجمعية الوطنية الكاتالونية" المطالبة بالاستقلال، الموضوع في الاعتقال الموقت بسبب دوره في المحاولة الفاشلة لانفصال كاتالونيا في أكتوبر، اعلن ترشيحه لرئاسة حكومة الاقليم في مارس، ورفضت المحكمة العليا الافراج عنه.

في هذه الاثناء، لجأ سانشيز، الذي انتخب نائبا عن كاتالونيا في انتخابات 21 ديسمبر، الى لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، شاكيا انتهاك حقوقه السياسية.

وفي انتظار بحث معمق، طلبت اللجنة في 23 مارس من اسبانيا التأكد من "احترام الحقوق السياسية" لسانشيز، لكنها لم تحدد الطريقة.

 

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