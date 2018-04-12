مصر توقع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

وقعت مصر، صباح اليوم الخميس، على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، في إطار فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد اجتماعه، صباح اليوم، على المستوى الوزاري للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية رقم 29، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد المقبل.

وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن الاجتماع خرج بعدد من النتائج والقرارات الهامة تتضمن الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بلبنان، خلال العام المقبل، إلى جانب استعراض الموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم المحرز بشأن متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وأشار عبدالله إلى أن الاجتماع أكد على التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، ودعوة الدول الأعضاء لتوفيق أوضاعها لدخول قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق على دخولها حيز التنفيذ بدءً من شهر أكتوبر المقبل.

ولفت وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إلى أنه اعتمد أيضاً خلال الاجتماع عدد من الوثائق والاستراتيجيات، على رأسها الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وكذا الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة من استخدامها، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضاف، أنه كلفت الأمانة العامة، بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشروعات التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بما في ذلك مصر، مشيراً إلى أن الاجتماع رحب بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما اعتمد إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.