زاخاروفا: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الهولندي في موسكو غدا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيجري محادثات مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، غدا الخميس في موسكو.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" سيعقد، يوم 13 أبريل، لقاء متفق عليه، بين وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية مملكة هولندا، الذي سيزور موسكو بمبادرة من الجانب الهولندي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن محادثات الجانبين ستتناول "العلاقة الثنائية وقضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".. مشيرة في ذات الوقت، إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية هولندا الحالي، إلى موسكو.

يشار إلى أن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، شدد في تصريح له يوم 8 أبريل الجاري، على ضرورة إجراء تحقيق فوري حول الهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق فوري من أجل كسر نمط الإفلات من العقاب".. مؤكدا أن "هولندا ضد أي استخدام للأسلحة الكيمياوية".