محافظ البحيرة تبحث تنظيم يوم ثقافي إندونيسي بمكتبة دمنهور

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، الدكتور عتمان شهاب، المستشار الثقافي والتربوي بسفارة دولة إندونيسيا، والسيد وحيود عبد الرحمن، مدير المركز الثقافي الإندونيسي، والسيد عبد الرحمن سعيد منسق السفارة، بحضور أحمد الهواشي، مدير مكتبة دمنهور العامة.

وبحثت المحافظ، مع الوفد الإندونيسي، الاستعدادات الجارية لإقامة اليوم الثقافي الإندونيسي بالمكتبة الخميس 19 أبريل الجاري، وجرى الاتفاق على أن يتضمن برنامج اليوم مجموعة متنوعة من ورش العمل والفنون والأشغال والعروض الفنية خلال الفترة الصباحية، بالإضافة إلى عروض فنية مصرية وإندونيسية على المسرح الروماني بالمكتبة ومعرضا للمنتجات خلال الفترة المسائية، وذلك في حضور السفير الإندونيسي والملحق التجاري الإندونيسي والملحق السياحي.

كما جرى الاتفاق على بحث سبل التعاون الاقتصادي والنشاط الاستثماري بالمحافظة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة وبحث إمكانية دعوة رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة البحيرة، لحضور هذا اليوم الثقافي والمشاركة في بحث إمكانية إقامة مشروعات استثمارية مع دولة إندونيسا.