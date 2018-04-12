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الوطن

إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

أرشيفية

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتكثيف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على هيبة الدولة والرقعة الزراعية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المهندسة سلوى زكي، رئيس الوحدة المحلية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي، والإدارات المعنية بالوحدة المحلية، ورؤساء القرى، وقوة أمنية من الشرطة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعد، منها 6 حالات على أراض زراعية، و5 حالات على أملاك الدولة، وجرى إزالة المباني بشكل كلي على مساحة 3807 أمتار، وذلك بالوحدة المحلية لقرية طيبة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

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