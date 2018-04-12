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الوطن

محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة

منذ 9 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة

أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أنه جرى إدخال أنماط جديدة للسياحة الترويجية، مع تنويع المقاصد السياحية، وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات، لزيادة الجذب السياحي والتعريف بمعالم الفيوم، وأنه جار الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي بنكهة فيومية.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال استقباله بديوان المحافظة، وفداً من المركز العربي للإعلام السياحي، برئاسة الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس المركز، وفقا لبيان صحفي، اليوم، ضم 34 صحفيًا وإعلاميًا من دول العراق، وسلطنة عمان، والإمارات، والكويت، ومصر، والسعودية، والسودان، والجزائر،  والأردن، ولبنان، والبحرين، أنه جار طرح عدة مناطق على ساحل بحيرة قارون للاستثمار، لإقامة قرى وفنادق سياحية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة على أتم الاستعداد للتوأمة والتعاون مع الأشقاء العرب في تحقيق التنمية وإقامة المشروعات السياحية.

وشهد اللقاء، عرض فيلمًا تسجيليًا عن معالم الفيوم السياحية والأثرية والبيئية، والفنادق والمهرجانات والفعاليات السياحية، ورحب محافظ الفيوم، بوفد المركز العربي للإعلام السياحي من الصحفيين والإعلاميين، الذين يمثلون دول عربية مختلفة.

وقال رئيس المركز العربي للأعلام السياحي، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على مقومات الفيوم السياحية والترويج للفيوم، من خلال نقل الرسالة الإعلامية الصادقة ودعم الجهود التي يتم تنفيذها على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وإبراز معالم المحافظة والدعوة لزيارتها مرات أخرى.

وأضاف رئيس المركز، أنه سيجرى إطلاق مبادرة على موقع تويتر "هاشتاج" باسم "زوروا الفيوم المبهرة"، لزيادة الجذب السياحي والتعرف على معالم الفيوم.

محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة
محافظ الفيوم يستقبل "وفد عربي للإعلام" لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة

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