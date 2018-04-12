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الوطن

محكمة إسبانية ترفض خروج المرشح لرئاسة إقليم كتالونيا من السجن

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
محكمة إسبانية ترفض خروج المرشح لرئاسة إقليم كتالونيا من السجن

كتالونيا

رفضت المحكمة العليا في إسبانيا للمرة الثانية طلبا بخروج أحد زعماء حركة استقلال كتالونيا من السجن ليتم انتخابه من قبل المشرعين الإقليميين زعيما لهم خلال جلسة مقررة غدا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن القاضي بابلو لارينا قوله اليوم إن هناك خطرا من إطلاق سراح الزعيم الكتالوني الانفصالي "جوردى سانشيز" وهو احتمال تكراره للجرائم التي أودت به إلى السجن في مدريد.وأشارت الشبكة إلى أن سانشيز، الذي تم انتخابه في "برلمان كتالونيا" خلال شهر ديسمبر الماضي، يرغب من إطلاق سراحه في حضور جلسة للمشرعين غداً الجمعة.

يذكر أن سانشيز، الذي تولّى مسبقاً رئاسة "الجمعية الوطنية الكتالونية" الانفصالية قد وُضع في السجن بسبب مشاركته في محاولة انفصال إقليم كتالونيا الإسباني في أكتوبر الماضي.

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