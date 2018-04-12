"سكرتير سوهاج" يبحث خطط إحكام مناوبات الترع بالمحافظة

عقد كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا موسعًا بمكتبه، اليوم، للوقوف على آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الري.

حضر الاجتماع كلا من: المهندس صابر البركاوي، وكيل وزارة الري بسوهاج، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عاصم فتحي، كبير مهندس بالإدارة المركزية للري، وممثلي إدارات البيئة والمتابعة والإحصاء بديوان عام المحافظة.

وأوضح شلبي، انه جرى خلال الاجتماع التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية، ومديرتي الزراعة والري، لإحكام مناوبات الترع، ووضع جدول بالمناوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإرسالها إلى الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، ومهندسي الري بكل وحدة محلية، علي أن تقوم الوحدات المحلية بنشر جدول المناوبات من خلال الإذاعة المحلية التابعة لكل وحدة.

وتابع شلبي، كما تقوم إدارة المتابعة، وإدارة البيئة بالديوان العام بمتابعة المناوبات بالوحدات المحلية المختلفة، مشيرًا أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لرفع المخلفات الموجودة علي الترع والمصارف بالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أنه جرى تشكيل لجنة من الوحدات المحلية والأملاك والبيئة والري، لحصر جميع التعديات الواقعة علي منافع الري، وحصر قرارات الإزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالتها أولا بأول، على أن تقوم إدارة البيئة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومهندسي الري، وإدارة المتابعة بالديوان العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء المخلفات في الترع والمصارف.

وقال وكيل وزارة الري، إنه جرى التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بأن يتم تطهير الترع من الحشائش حسب العقود المبرمة هذا العام، والتي تتضمن رفع ناتج التطهير بعد جفافه وتحرير المحاضر اللازمة لكل من يخالف.

وأوضحت أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى تنفيذ برامج توعوية بقاعات الوحدات المحلية، بالتعاون مع شؤون البيئة لنشر الوعي، بكيفية الحفاظ علي شبكات الترع والمصارف، كما تقوم المديرية بالتنسيق مع جامعة سوهاج لإقامة قوافل توعية زراعية في هذا الصدد أيضًا.

وقال شلبي إنه بالنسبة لخطة إدارة المخلفات الصلبة للتخلص أو الاستفادة منها، فقد جرى وضع الخطة الاستراتيجية للمخلفات الصلبة من خلال المستشار العلمي للمحافظة عام 2016، وتم إرسالها لوزارة شؤون البيئة التي قامت بتكليف مركز دراسات البيئة بجامعة حلوان لإعداد خطة شاملة وفي انتظار انتهاء المركز من إعدادها.