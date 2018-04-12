غدا.. عرض "كلهم أبنائي" بمهرجان نجوم المسرح الجامعي بمركز الإبداع

يقدم فريق التمثيل المسرحي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، غدًا، في التاسعة مساءً، العرض المسرحي "كلهم أبنائي" تأليف آرثر ميللر، وذلك ضمن عروض الدورة الثالثة من مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية ويرأسه المخرج خالد جلال، وتقدم فعالياته بمركز الإبداع في الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري.

"كلهم أبنائي" بطولة : محمد علاء، سعيد سالمان، ساندرا ملقى، مي وائل، مصطفى طارق، محمد أبوسريع، مصمم الديكور صلاح عبداس، مصصم الملابس لبنى المنسي، مخرج منفذ محمد علاء، عمرو عفيفي، وإخراج نور محمد عبدالله.

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، مساء أمس الأربعاء، الدورة الثالثة من مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي، وتحمل اسم «عودة الروح - دورة فاطمة علي»، ويشارك بها 9 عروض مسرحية يقدمها فرق التمثيل المسرحي بالجامعات.