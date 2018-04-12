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الوطن

إقبال متوسط بملتقى التوظيف بـ«الجيزة» والشباب: نفسنا فى وظايف مناسبة

منذ 42 دقيقة
كتب: إيمان هلب

من النسخة الورقية

العدد : 2175

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إقبال متوسط بملتقى التوظيف بـ«الجيزة» والشباب: نفسنا فى وظايف مناسبة

شباب يتقدمون بطلبات توظيف فى الجيزة

شهد ملتقى التوظيف الثانى فى محافظة الجيزة بمنطقة الطالبية فيصل، إقبالاً متوسطاً من الشباب والفتيات على ملتقى التوظيف الذى افتتحه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف توفير 7230 فرصة عمل فى مختلف التخصصات لشباب الخريجين، حيث شارك بالملتقى 62 شركة.

يقول ناصر رجب، ٢٤ سنة، حاصل على دبلوم صناعة فى تشغيل المعادن منذ ٤ سنوات: «عرفت بالملتقى من التليفزيون ونزلت أقدم لأنى قاعد من غير شغل بقالى سنتين بعد ما سبت شغلى بسبب أنهم مش بيوفروا ليّا بدل انتقال وكان المرتب رايح على المواصلات»، ويضيف: «أنا أول مرة أشارك فى الملتقى وقدمت النهارده فى شركة خاصة على وظيفة أمن وحراسة لأنى حابب المجال ده ومش هقدم فى أى حاجة تانية».

«ناصر»: عرفت بالملتقى من التليفزيون.. و«شيماء»: وظائف غير مناسبة للفتيات

أما شيماء محمد حسن، 23 عاماً، حاصلة على ليسانس آداب لعام 2017، فتقول: «بصراحة كان المفروض يبقى فيه شركات أحسن من كده لأن مفيش وظايف مناسبة لمجال دراستنا»، لافتة إلى أن جميع الوظائف المتاحة اليوم تتطلب سائقين وأفراد أمن وهو ما لا تتناسب مع طبيعة الفتيات والسيدات.

ومن جانبه، أوضح مجدى عبدالحميد، أحد المنظمين للملتقى والعاملين بمديرية القوى العاملة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن هذا هو الملتقى الثانى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بنادى الجيزة بشارع البحر الأعظم ولكن فى العام الثانى له تم اختيار نادى الطالبية لضمان جذب أعداد كبيرة من الشباب ووصول الخدمة لهم.

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