بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تكرم المشاركين في ورشة عمل "المعلمون أولا"

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل لبرنامج "المعلمون أولا" وتكريم المدارس المحورية بالبرنامج، بحضور هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشي مدير عام التعليم العام، والدكتور وائل أغا مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم، وعلي عبدالفتاح منسق البرنامج بالمحافظة، وقيادات وموجهي مدارس المحافظة.

ووزعت وكيل المديرية شهادات التقدير على مديري المدارس المشاركة، وعرض عدد من طلاب ومعلمي ومديري مدارس مجمع تيدا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سيدي سالم والمدرسة الإعدادية القديمه للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تجربتهم مع برنامج المعلمون أولا، وقدم مسئولو المعلمين أولا درع المدارس المحمورية لوكيل المديرية.

وقالت وكيل مديرية التربية والتعليم، إنها اختتمت ورش عمل برنامج المدارس المحورية لتبادل الخبرات والتطوير المهني للمعلمين ومديري المدارس، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يرعى البرنامج للنهوض بالتعليم في مصر باعتباره قاطرة لتقدم، بحضور ممثلين عن 77 مدرسة شاركت في البرنامج، مؤكدة أنها كرمتهم لدورهم الريادي في نجاح البرنامج، مشيرة إلى أنها ستطلق خلال الأسابيع المقبلة البرنامج التمهيدي لـ"المعلمون أولا" للتنمية المهنية للمعلمين.