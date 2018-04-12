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الوطن

سعفان: تطوير مراكز تدريب الشباب بالمحافظات لتأهليهم لسوق العمل

منذ 8 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: تطوير مراكز تدريب الشباب بالمحافظات لتأهليهم لسوق العمل

سعفان ودي بوك أثناء الاجتماع

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الفترة المقبلة تحتاج مزيدا من الجهد للإسراع في عملية تطوير مراكز تدريب القوى العاملة بالمحافظات، لتأهيل الشباب لسوق العمل.

جاء ذلك، اليوم، خلال لقاء محمد سعفان بمدير منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة لوران دي بوك، لمناقشة ما تم إنجازه من مشروع تطوير مركزي التدريب التابعين للوزارة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، في إطار التعاون مع المنظمة، والتنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل، بمجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهنى واللغات والتعريف الثقافى بالمجتمعات للدول التى يرغبون العمل  فيها والهجرة إليها.

وأضاف سعفان، أن اللجنة المشتركة بين الوزارة والمنظمة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، من خلال وضع الرؤية والخطة التي سيتم العمل من خلالها في مركز تدريب الإسكندرية كبداية، فضلا عن وضع خطة تمتد لعامين أو ثلاثة في مجالات أخرى غير السياحة.

 

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