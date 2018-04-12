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الوطن

رمضان عبدالمعز: علينا التمسك بـ"إتيكيت" النبي

منذ 16 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
رمضان عبدالمعز: علينا التمسك بـ"إتيكيت" النبي

رمضان عبد المعز

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان الذي يرغب في دخول الجنة، عليه تناول الطعام الطيب، وأن يتزوج الأفضل ويعيش حياة كريمة، ليصل إلى حسن الخاتمة، مستشهدا بقول الله تعالى: " وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ".

وأضاف عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن "المؤمن لا يتناول أي طعام ويتزوج أفضل إنسانة، ولا يعيش في أي حتة، ويتحدث بأفضل الكلام، حتى تتوفاه الملائكة موتة طيبة، لابد أن نتمسك  بالإتيكيت الذي علمه لنا النبي".

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