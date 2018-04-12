وصول أولى رحلات "مصر للطيران" من موسكو للقاهرة وعلى متنها 124 راكبا

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، أول رحلة لمصر للطيران رقم MS730 قادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 124 راكبًا، وذلك بعد استئناف تشغيل الخط الذي توقف لأكثر من عامين.

وحرص فريق من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بمصرللطيران على استقبال الطائرة والاحتفال بوصول ركاب أولى رحلات موسكو.

كما حرصت مصر للطيران على اختيار أحدث طائراتها في الأسطول والتي تم تخصيصها لرحلات المنتخب المصري لتقوم بأول رحلة اليوم، لتصبح كذلك أول طائرة منتخب مشارك في كأس العالم هذا العام تصل المطارات الروسية.