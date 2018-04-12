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الوطن

تفاصيل اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخ حوثي باتجاه جازان

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
تفاصيل اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخ حوثي باتجاه جازان

صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجو السعودي تمكنت من اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان: "أنه في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة من مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة)، باتجاه أراضي المملكة"، بحسب "سكاي نيوز".

وذكر المالكي، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية، ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان".

وأضاف: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

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