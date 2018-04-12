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الوطن

الجيزة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد "المتناوي" في البدرشين

منذ 48 دقيقة
كتب: وائل فايز
الجيزة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد "المتناوي" في البدرشين

احتفال الاسراء والمعراج بالجيزة بمشاركة المحافظ

شارك اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، اليوم، في احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد المتناوي بمركز ومدينة البدرشين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه حريص على الالتقاء بالمواطنين في كافة المناسبات والأعياد والتواصل معهم إلى جانب الجولات الميدانية التي يقوم بها للاستماع للمواطنين عن قرب وتلبية احتياجاتهم .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ودرس ديني عن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج للشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة واختٌتم الاحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية.

حضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة وصبحي الدالي وبكر أبوغريب، أعضاء مجلس النواب عن دائرة البدرشين وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وحامد محمود هبيلة رئيس مركز ومدينة البدرشين وعدد من المواطنين من أهالي مركز ومدينة البدرشين.

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