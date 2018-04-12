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الوطن

"مفوضية اللاجئين": أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

منذ 30 دقيقة
كتب: أ ف ب
"مفوضية اللاجئين": أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

صورة أرشيفية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن مليونا ومئة ألف ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية مؤكدة حاجتها إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.

وجاء في بيان عن المنظمة صدر، الخميس، في تونس، أن "1.1 مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية"، من نازحين ولاجئين إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.

وكشفت المنظمة، أنها في حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.

وبحسب إحصاءات المنظمة في الشهرين الأخيرين، هناك أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا، في حين تمكن 341 ألف ليبي من العودة إلى منازلهم.

كما يوجد في ليبيا 51.5 ألف مهاجر.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، انتشرت المجموعات المسلحة وعصابات تهريب السلع والبشر وسادت الفوضى ليبيا التي تتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

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