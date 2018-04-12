"طب المنصورة": لن يتم تسوية أي مشروع بحثي قبل تطبيقه في المجتمع

أكد الدكتور زكي زيدان، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه لن يتم تسوية أي مشروع بحثي قبل تطبيقه في المجتمع، وأن هذا هو دور القطاع، فالجامعة هي المستشار الفني للمجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر قطاع شؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع، بكلية الطب جامعة المنصورة، تحت عنوان "الجديد في التعليم الطبي والخدمات الصحية"، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب لشؤون البيئة و خدمة المجتمع.

وطالب زيدان بتوزيع محاضرة تدوير المخلفات الإلكترونية على مركز الحساب العلمي والمستشفيات بالجامعة لتنفيذ هذه التعليمات، مؤكدًا على أهمية القطاع وما يقدمه من خدمات داخل الجامعة وخارجها كما تناول في حديثه المشاريع البحثية.

وأشار هشام ربيع، وكيل وزارة البيئة، إلى الاستشارات الفنية التي يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ، ومراحل تدويرها أو التخلص الآمن.

وأكدت نسرين عمر، أن وكيل الكلية هو عضو في مجالس إدارة المستشفيات بحكم طبيعة عمله، وأنه جرى عمل شراكات مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومديرية الصحة والسكان بالدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومستشفى المنصورة العام، والمجلس القومي للسكان، ومبادرة شباب مصر، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى العريش، وبئر العبد، ومستشفى كفر سعد، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية مثل رسالة، وصناع الحياه، وكلنا واحد، ومصر الخير، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية الخدمة العامة، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر، والتنسيق مع نقابة الأطباء بالدقهلية، لعمل الأوراق والمستندات وكارنيهات العضوية الأطباء في الكلية.

وفي نهاية اللقاء جرى تكريم العديد من الشخصيات الفاعلة في القطاع، وأيضا كل من قدم المساعدة لتسهيل مهمة القطاع في القيام بدوره.

حضر المؤتمر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة فرحة الشناوي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور محمد عطية، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء البهائي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها شاهين، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، والدكتور باسم الديك مقرر المؤتمر.