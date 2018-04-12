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الوطن

وقف الاستزراع السمكي المخالف بمنطقة سهل الطينة في بورسعيد

منذ 22 دقيقة
كتب: هبه صبيح
وقف الاستزراع السمكي المخالف بمنطقة سهل الطينة في بورسعيد

صورة ارشيفية

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، إيقاف الاستزراع السمكي في منطقة سهل الطينة، وتجفيف الأراضي بالمنطقة، تمهيدًا لتحويلها للاستزراع النباتي، وفقًا للضوابط التي تم التعاقد بموجبها على أن يتم التحول لزراعة الأرز لدورة واحدة فقط بحد أقصى يوم 15 من شهر يونيو المقبل.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، أنه سيجرى المرور على المساحات المخالفة بمنطقة سهل الطينة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للتأكد من تمام التحول لزراعة الأرز لدورة واحدة من عدمه، ومن يثبت استمرار تواجد الاستزراع السمكي بأرضه تتم الإزالة بالقوة الجبرية، وفقًا لقرار السيد وزير الزراعة رقم 1154 لسنة 2016 ميلاديًا.

وأشارت محافظة بورسعيد إلى أن تلك قرارات المؤتمر الذي تم برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بخصوص منطقة سهل الطينة في زمام المحافظة والتي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، وتم استغلال بالمخالفة مساحة حوالي 16 ألف فدان كاستزراع سمكي بدلًا من الاستزراع النباتي.

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