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الوطن

زراعة 25 شجرة في مدرسة طلعت حرب التجريبية ببورسعيد

منذ 41 دقيقة
كتب: هبه صبيح
زراعة 25 شجرة في مدرسة طلعت حرب التجريبية ببورسعيد

صورة أرشيفية

نظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببورسعيد، فاعلية لزراعة 25 شتلات شجر مثمر متنوع ضم التفاح، وليمون، وخوخ، وجوافة، ورمان في حديقة مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات بمشاركة أطفال المدرسة.

أقيمت الفاعلية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة، وعنايات محمد فرج، مدير عام شؤون البيئة، والمهندس صلاح عز الدين من الإدارة المركزية لفرع جهاز شؤون البيئة بالمنصورة، والمهندسة راندا فتحي مدير شؤون البيئة بمدينة بورفؤاد، والمهندسة نجوان ضيع، مدير العلاقات العامة بمدينة بورفؤاد، ومحمد برهامى، أخصائي إعلام بمجمع إعلام بورسعيد، ونادية فوزى، وكيلة المدرسة، وأحمد دعبس، وكيل المدرسة للإعدادي، وأسماء غربية، وكيل شؤون البيئة، ونيفين كامل، المنسق الإعلامي بإدارة شؤون البيئة، ومجلس الأمناء بالمدرسة.

وتهدف الفعالية لغرس الوعي بالقضايا البيئية لدى التلاميذ، والمعلمين، وأولياء الأمور، والتعود على التعامل معها بجدية في حياتهم وتقوية الشعور بالمسؤولية والانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه وضرورة حمايته، والحفاظ عليه من كل ما يهدده من مخاطر وتحديات مقبلة وفي مقدمتها التحديات البيئية، وأيضا المشاركة والعمل الجماعي لدى التلاميذ.

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