"التمكين الاقتصادي" في مؤتمر لاتحاد الصناعات بمشاركة "العمل الدولية"

ينظم اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية المجتمعية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة بيسيكو مصر، المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسؤول"، خلال يومي 16 و17 أبريل الحاليّ.

وتدور، على هامش المؤتمر، حلقة نقاشية حول المحاور الهامة والحيوية التي تواجه قطاع الزراعة المصرية، كما تستعرض الحلقة النقاشية سبل التعاون بين القطاع العام والخاص بهدف خلق قيم مشتركة في الأعمال الزراعية، والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق فرص اقتصادية.

وتعرض بيبسيكو مصر نماذج مصرية ناجحة في هذا المجال آملة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من منافسة الشركات العالمية والذي سينتج عنه زيادة التصدير والنهوض بالاقتصاد المصري.

ويأتي تنظيم مؤسسة بيبسيكو مصر للمؤتمر في إطار إطلاق لعديد من المبادرات الاجتماعية التي من شأنها التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب المصري.