ساخرا من أمريكا.. القرموطي يبحث عن "أسلحة كيماوية" على الهواء

استنكر الإعلامي جابر القرموطي، ما أُشيع عن استخدام الجيش السوري أسلحة كيماوية ضد أهالي مدينة دوما السورية، وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية وعدة أطراف دولية بالاشتراك في توجيه ضربة عسكرية للبلاد، تحت دعوى ردع رئيس البلاد بشار الأسد.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن ما يحدث في سوريا خلال الأيام الأخيرة، يشبه ما حدث في العراق، حيث تم تلفيق تهمة حيازة أسلحة دمار شمال للدولة العراقية لغزوها، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.

وسخر القرموطي مما صرحت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن امتلاك سوريا للأسلحة الكيماوية، حيث بحث عن هذه الأسلحة في ستديو البرنامج الذي يقدمه قائلًا: "هو فين الكيماوي يا جدعان، اللي يلاقي كيماوي سوريا يقولنا".