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الوطن

لجنة بمجلس الشيوخ تطرح على بومبيو أسئلة بشأن تصريحاته عن المسلمين

منذ 44 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
لجنة بمجلس الشيوخ تطرح على بومبيو أسئلة بشأن تصريحاته عن المسلمين

مايك بومبيو

أكد مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، الخميس أنه يحترم جميع الناس، وذلك ردا منه على أسئلة أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ حول تصريحات سابقة مثيرة للجدل أطلقها حول المسلمين.

وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والتي ستتخذ قرارا بشأن تسمية بومبيو في منصب وزير الخارجية، ذكر السناتور عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر مع أعضاء آخرين بالتصريحات "الدراماتيكية" التي أطلقها بومبيو في العام 2013 عندما اتَهَم - على نحو خاطئ بحسب منتقديه - قادة المجتمع الإسلامي الأميركي بالبقاء صامتين إثر الاعتداء الذي استهدف ماراتون بوسطن واعتباره أنهم كانوا بذلك "متواطئين محتملين" مع الإرهاب.

وعادت تصريحات بومبيو هذه إلى الواجهة، منذ أن اختاره ترامب في مارس وزيرا للخارجية.

وبومبيو الذي عبّر في وقت سابق عن رغبته بأن يضع حقوق الإنسان في صلب دبلوماسيّته، دافع عن نفسه مشددا على أنه لطالما "عامل كل شخص، من أيّ طائفة، بالاحترام الذي يستحقه".

وقال: "لقد عملت عن كثب مع زعماء مسلمين من الدول الإسلامية" خلال العام الماضي على رأس وكالة الاستخبارات.

من جهة ثانية، سئل بومبيو عن تصريح سابق له حول المثليين، فسأله السناتور بوكر ما إذا كان يعتقد أن المثلية الجنسية "انحراف"، فلم يُجب بومبيو بشكل واضح بنعم أم لا وقال: "إحترامي لكل شخص هو نفسه، بغض النظر عن ميوله الجنسية".

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