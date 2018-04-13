التحقيق مع مسؤولي 15 مدرسة إعدادية بالسويس

أكد أيمن سمير المسؤول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قرر مساء أمس الخميس، إحالة مسؤولي 15 مدرسة إلى التحقيق وذلك لعدم قيام إدارات هذه المدارس بتسليم كل الأوراق المطلوبة واللازمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية إلى لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2017/2018.

وأوضح عماد محمود رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية، أن القرار تضمن تحديد أسماء هذه المدارس وهى يوسف السباعي وعبد الرحمن بن خلدون والشهيد أحمد حمدي وطلعت حرب ومحمد فريد وهيئة قناة السويس الخاصة والعسكرية الرياضية والمشير أحمد إسماعيل وعبد المنعم رياض ومنشية جنيفة والرحاب والشهيد محمد سويلم وشندورة وعيون موسي وزيد بن حارثة.

من جانبه أكد عبدالحافظ وحيد، أن أي تأخير من قبل المدارس في تسليم أوراق الإعدادية إلى الكنترول من شأنه يعطل أعمال الامتحانات ويُجهض كل الجهود التعليمية المبذولة لتجاوز العام الدراسي بنجاح، مشيرا إلى أن المديرية منذ شهر أصدرت منشورا طالبت من خلاله جميع المدارس بتسليم كل الأوراق المطلوبة بشأن الامتحانات قبل موعد أقصاه 10 أبريل الجاري، وهو ما لم يحدث من بعض المدارس فتم تحويل مسؤوليها للتحقيق.