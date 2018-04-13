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الوطن

السيطرة على حريق في 4 أحواش ماشية بسوهاج

منذ 48 دقيقة
كتب: خالد الغويط
السيطرة على حريق في 4 أحواش ماشية بسوهاج

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في 4 أحواش للماشية بقرية البلابيش المستجدة في مركز دار السلام، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق ناحية البلابيش المستجدة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل (عادل.ش.أ – 48 عاما مزارع) وامتد لـ3 أحواش مجاورة وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال الأول ارجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفى الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1596 إداري المركز لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.

 

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