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الوطن

غرق طفل سقط في ترعة خلال عبوره على معدية خشبية بسوهاج

منذ 26 دقيقة
كتب: خالد الغويط
غرق طفل سقط في ترعة خلال عبوره على معدية خشبية بسوهاج

أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقطوه داخل ترعة بنجع عبدالله ناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، في أثناء عبوره على معدية خشبية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بغرق طفل بترعة نجع عبدالله بناحية الشيخ مكرم، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق (علي.ي.م، 13 عاما طالب) ويقيم بذات الناحية بالترعة وتم انتشال الجثة، بسؤال خال المتوفى(محمد.م.أ – 53 عاما عامل) ويقيم بذات الناحية قرر بأنه في أثناء عبور نحل شقيقته الترعة أعلى معدية خشبية اختل توازنه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي عل الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1968 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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