وصول وسفر 1897 راكبا بميناء سفاجا وتداول 346 شاحنة

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 815 راكبا و56 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب، و4 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن وهي "مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنهم 296 راكبًا و104 شاحنة بضائع و10 سيارات.

وشهد الميناء بالأمس استقبال خمس سفن وهي "محبة، الرياض، مسرة، بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس" وعلى متنهم 559 راكبا و115 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و36 سيارة.

وغادرت ثلاث سفن وهي "عمان، الرياض، الحرية2 وعلى متنهم 227 راكبًا و53 شاحنة بضائع و13 سيارة.