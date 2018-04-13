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الوطن

اليوم.. البابا تواضروس يستقبل رئيس البرتغال في الكاتدرائية

منذ 18 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
اليوم.. البابا تواضروس يستقبل رئيس البرتغال في الكاتدرائية

مارسيلو ريبيلو دي سوزا

يزور الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ظهر اليوم الجمعة، الكاتدرائية المرقسية في العباسية، حيث يلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، والتي بدأت مساء الاربعاء الماضي.

ويعد ذلك أول لقاء بين البابا والرئيس البرتغالي، ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية البرتغالية، ودور الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها في العالم، والتعرف على تاريخ الكنيسة، وسيقوم البابا في نهاية اللقاء بتقديم هدية تذكارية للرئيس البرتغالي بمناسبة تلك الزيارة.

وسمحت الكنيسة لوسائل الإعلام بتغطية اللقاء وفقًا لمن حصل على تصاريح لتغطية قداس عيد القيامة الذي احتفلت به الكنيسة يومي السبت والأحد الماضيين، معلنه اتخاذها إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكاتدرائية خلال يوم الزيارة.

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